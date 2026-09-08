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Гончаренко заявила, что у Петросян есть планы выступить на челленджерах

Гончаренко заявила, что у Петросян есть планы выступить на челленджерах

Инна Гончаренко, тренер российской фигуристки Аделии Петросян, ответила на вопрос, есть ли у спортсменки планы выступить на международных турнирах в этом сезоне.

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