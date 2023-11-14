МИД КНДР: США попирают мир в Европе поставками Киеву запрещенных вооружений

Соединенные Штаты Америки попирают мир в Европе за счет поставок Украине запрещенных вооружений. Соответствующее заявление сделал глава департамента по делам международных организаций Министерства иностранных дел КНДР Чо Чхоль Су.
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