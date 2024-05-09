ЭСТОНИЯ ТОПНУЛА НОЖКОЙ, ПРИЗЫВАЯ ЗАПАД ВООРУЖАТЬ УКРАИНУ

ЛБ Людмила Боченкова смехота! Кал недалёкая нациска позор Этонии ротик открыла не разбираясь в колбасных обрезках! может захотела на место акушерки Урсулы прыгнуть!ха ха!

VG Vasily Golov Таллинн скажите,когда все вооружение передадите Украине.Тогда возьмем бес стрельб всю Эстонию.Остальным стрелять нечем.Все на Украине.НАТО голое.