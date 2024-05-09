Николай БОЛЬШАКОВ Страны Балтии вместе с Польшей традиционно являются самыми рьяными адвокатами преступного режима Зеленского.
ЭСТОНИЯ ТОПНУЛА НОЖКОЙ, ПРИЗЫВАЯ ЗАПАД ВООРУЖАТЬ УКРАИНУ
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
смехота! Кал недалёкая нациска позор Этонии ротик открыла не разбираясь в колбасных обрезках! может захотела на место акушерки Урсулы прыгнуть!ха ха!
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10 час.
VG
Vasily Golov
Таллинн скажите,когда все вооружение передадите Украине.Тогда возьмем бес стрельб всю Эстонию.Остальным стрелять нечем.Все на Украине.НАТО голое.
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10 час.
РОМАН Молчанов
Да всех вЫибем потихоньку и по настоящему,по самые жабры !
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9 час.
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