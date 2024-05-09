Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЭСТОНИЯ ТОПНУЛА НОЖКОЙ, ПРИЗЫВАЯ ЗАПАД ВООРУЖАТЬ УКРАИНУ

ЭСТОНИЯ ТОПНУЛА НОЖКОЙ, ПРИЗЫВАЯ ЗАПАД ВООРУЖАТЬ УКРАИНУ

Николай БОЛЬШАКОВ Страны Балтии вместе с Польшей традиционно являются самыми рьяными адвокатами преступного режима Зеленского.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
смехота! Кал  недалёкая нациска   позор Этонии ротик открыла   не разбираясь в колбасных обрезках! может захотела  на место акушерки Урсулы  прыгнуть!ха  ха!
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10 час.
VG
Vasily Golov
Таллинн скажите,когда все вооружение передадите Украине.Тогда возьмем бес стрельб всю Эстонию.Остальным стрелять нечем.Все на Украине.НАТО голое.
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10 час.
РОМАН Молчанов
Да всех вЫибем потихоньку и по настоящему,по самые жабры !
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9 час.

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