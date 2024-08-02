Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове

© AFP2024 / SERGEY BOBOK Первая столица Украины на этой неделе стала лидером по количеству поджогов автомобилей украинских военных.
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