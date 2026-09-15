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Царьград

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Дмитрий Медведев утвердил новую обязательную программу для депутатов

Дмитрий Медведев утвердил новую обязательную программу для депутатов

Дмитрий Медведев заявил, что народная программа "Единой России" станет обязательной для исполнения будущими депутатами Госдумы.

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