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Google изменит подход к рекламным технологиям после решения суда в США

Google изменит подход к рекламным технологиям после решения суда в США

Суд в США обязал Google «смягчить» правила, которые регулируют онлайн-аукционы рекламы, и назначить наблюдателя в части соблюдения антимонопольного законодательства.

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