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«Это была именно война»: репортаж из Казахстана, где до сих пор режим ЧС

«Это была именно война»: репортаж из Казахстана, где до сих пор режим ЧС

Аэропорт Нур-Султана встречал корреспондента «Ридуса» неожиданно.Сегодня иностранным журналистам довольно сложно получить разрешение на работу в еще не оправившемся от гражданских волнений Казахстане, власти не сильно стремятся к прозрачности.

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