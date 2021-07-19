Перехватчик дронов испытают в аэропорту Самары

В России в ближайшее время испытают комплекс обнаружения и противодействия беспилотникам ROSC-1. Это пример трансфера военных технологий в гражданское русло.
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