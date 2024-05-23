Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту оказания небезопасных услуг по перевозке граждан в Хабаровском крае

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке граждан в связи с произошедшим 22 мая 2024 года дорожно-транспортным происшествием на автодороге "Комсомольск-на-Амуре - Амурск" с участием пассажирского автобуса.
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