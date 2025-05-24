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1-й номер драфта уже играет за «Даллас». C Пейдж Бекерс будет конкурировать за любовь Купер Флэгг

1-й номер драфта уже играет за «Даллас». C Пейдж Бекерс будет конкурировать за любовь Купер Флэгг

Мылодрама из жизни нефтяных патрициев под названием «Даллас» в свое время завладела умами американских домохозяек настолько, что за 14 лет существования доросла до пародий в жанре фильмов для взрослых.

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