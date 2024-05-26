Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Игорь Прийма
    Ай да МОЛОДЦЫ, вот порадовали так порадовали !!! Такая новость слаще любого бальзама !!!Тотальный прилет ...
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В ООН потребовали немедленно прекратить военную помощь Украине. Таких обвинений в свой адрес Америка еще не слышала

В ООН потребовали немедленно прекратить военную помощь Украине. Таких обвинений в свой адрес Америка еще не слышала

© МИД РФ Байден намеренно затягивает украинский кризис и способствует кровопролитию, пишет Eurasia Review.

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Комментарии
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МК
Михаил Кузнецов
Соединенные Штаты должны отбросить подрывную деятельность и вместо этого искать пути для предотвращения и улаживания конфликтов. - И один из этих путей - это передать в Ялтинский зоопарк Зубкова минисера обороны СеШеА ОСТИНА и бившго презыдента циеи ж дэржавы ОБЕЗЬЯМУ, А ЗАРОБЛЭНИ ГРОШИ пойдут на восстановление инфраструктуры от Одессы до Белгорода! ЩЭ НЭ ВМЕРЛ УКРАИЛЬ!
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20 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Военное противостояние длится на территории, которая всё ещё называется Украиной, не два года, а все десять лет, и только сейчас решили в ООН  об этом высказаться/ обратить внимание на ЭТО. Россия же, которая ЛИШЬ в 2022 году решила таки принять участие, назвав это военное противостояние, нет, не войной, а специальной военной операцией по прекращению военных действий... до этого восемь лет оказывая Донбассу (русскому населению) гуманитарную помощь, за что была &quot;награждена&quot; коллективным западом целым &quot;букетом&quot;(тысячами) самых разнообразных санкций по поводу и без какого-либо  повода. Уже смело можно сказать, что население украины стало заложником хотелок коллективного запада, который ослеплён/совсем слетел с катушек из-за своего желания одержать таки победу над Россией. Вашей победы ОПЯТЬ/СНОВА не будет... можете сесть на ...опу ровно и любоваться, что же на этот раз у вас получилось в противостоянии с Россией...Ещё одну страну уничтожили/ развалили - это ваш итог.
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19 час.
МЕ
Михаил Е
Всё. Теперь её вольную порвут.
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15 час.

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