В ООН потребовали немедленно прекратить военную помощь Украине. Таких обвинений в свой адрес Америка еще не слышала

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Военное противостояние длится на территории, которая всё ещё называется Украиной, не два года, а все десять лет, и только сейчас решили в ООН об этом высказаться/ обратить внимание на ЭТО. Россия же, которая ЛИШЬ в 2022 году решила таки принять участие, назвав это военное противостояние, нет, не войной, а специальной военной операцией по прекращению военных действий... до этого восемь лет оказывая Донбассу (русскому населению) гуманитарную помощь, за что была "награждена" коллективным западом целым "букетом"(тысячами) самых разнообразных санкций по поводу и без какого-либо повода. Уже смело можно сказать, что население украины стало заложником хотелок коллективного запада, который ослеплён/совсем слетел с катушек из-за своего желания одержать таки победу над Россией. Вашей победы ОПЯТЬ/СНОВА не будет... можете сесть на ...опу ровно и любоваться, что же на этот раз у вас получилось в противостоянии с Россией...Ещё одну страну уничтожили/ развалили - это ваш итог.