Пентагон планирует продажу Тайваню системы ПВО, которая «прошла боевые испытания на Украине» Вашингтон продолжает демонстрировать двуличную политику в отношении Китая по тайваньскому вопросу.
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Пентагон планирует продажу Тайваню системы ПВО, которая «прошла боевые испытания на Украине» Вашингтон продолжает демонстрировать двуличную политику в отношении Китая по тайваньскому вопросу.
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