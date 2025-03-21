В клочья разорвало: жительница Суджанского района рассказала о гибели соседа

Жительница Суджанского района Курской области рассказала, как при обстреле ВСУ погиб ее сосед.Евгения Марченко, эвакуированная жительница слободы Гончаровка Суджанского района, рассказала о том, как во время оккупации в слободе гибли мирные люди.