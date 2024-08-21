Морпехи ТОФ атакуют украинских боевиков на танках-"мангалах" в ДНР

На южнодонецком направлении бойцы 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают успешно штурмовать опорные пункты ВСУ и совершенствовать собственные методы ведения боя прямо на передовой.
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