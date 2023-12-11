"Совсем плохо, температура": Лазарев рассказал о состоянии заболевшей Кудрявцевой

У прилетевшей в Минск на "Песню года – 2023" Леры Кудрявцевой диагностировали пневмонию.Российский певец и ведущий шоу "Песня года – 2023" Сергей Лазарев сообщил о пневмонии у телеведущей Леры Кудрявцевой.
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