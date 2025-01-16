Иран предупредил о возможном срыве Израилем сделки о прекращении огня в Газе

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и призвал быть готовыми к новой войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии