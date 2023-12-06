🛣 В Крыму 67 млн рублей выделили на восстановление дороги, которую размыло в районе Героевского под Керчью По информации администрации Керчи, Службе автомобильных дорог Республики Крым выделены 67 миллионов рублей для ремонта Нимфейской дороги.