Канчельскис дал прогноз на матч «МЮ» с «Ливерпулем»

Андрей Канчельскис дал прогноз на кубковое противостояние «МЮ» с «Ливерпулем». Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем четвертьфинальном противостоянии Кубка Англии, в котором «МЮ» примет «Ливерпуль».
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