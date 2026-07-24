Аэропорт Краснодара закрыт второй раз за сегодня: как закрывались воздушные гавани Кубани в течение дня

Как сообщает Росавиация, аэропорт Краснодара закрыт – сообщение появилось в 17.25. Это уже второе ограничение полетов из аэропорта столицы Кубани – первый раз полеты прекращались на час в середине дня - с 12.
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