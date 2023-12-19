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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби вышел на чистое 13-е место по очкам в истории НХЛ (1535), обогнав Рекки. До идущего 12-м Торнтона – 4 балла

Кросби вышел на чистое 13-е место по очкам в истории НХЛ (1535), обогнав Рекки. До идущего 12-м Торнтона – 4 балла

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Миннесотой» (4:3) в регулярном чемпионате.  В его активе стало 33 (18+15) очка в 30 играх в этом сезоне.

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