Сотрудник МЧС спас тонущего ребенка

Сотрудник МЧС 12 июня помог спасти жизнь ребенка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, спасатель Дмитрий Светлаков и его коллеги проводили разъяснительные беседы с посетителями пляжа на озере Половинном в микрорайоне Широкая Речка.