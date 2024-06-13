Сотрудник МЧС спас тонущего ребенка

Сотрудник МЧС 12 июня помог спасти жизнь ребенка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, спасатель Дмитрий Светлаков и его коллеги проводили разъяснительные беседы с посетителями пляжа на озере Половинном в микрорайоне Широкая Речка.
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