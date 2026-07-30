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"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа

"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа

Президент США Дональд Трамп занял позицию: "Я дал тебе лицензию на "Пэтриот" — будь здоров". От администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена осталось 400 миллионов, но Минобороны США не знает, на что их тратить .

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