"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа

Президент США Дональд Трамп занял позицию: "Я дал тебе лицензию на "Пэтриот" — будь здоров". От администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена осталось 400 миллионов, но Минобороны США не знает, на что их тратить .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии