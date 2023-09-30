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«РГ»: президенту ФК «Урал» грозит дисквалификация за угрозу утопить судей

«РГ»: президенту ФК «Урал» грозит дисквалификация за угрозу утопить судей

Российский футбольный союз может дисквалифицировать президента клуба «Урал» Григория Иванова на три месяца за высказанные им угрозы «утопить судей», передаёт 30 сентября «Российская газета» со ссылкой на спортивного журналиста Ивана Карпова.

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