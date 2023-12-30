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Гражданочка

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Всем потенциальным кавалерам Марина заявляет в лоб, что у нее ребенок. «Но это же неправда!» – негодует подруга

Всем потенциальным кавалерам Марина заявляет в лоб, что у нее ребенок. «Но это же неправда!» – негодует подруга

Всем потенциальным кавалерам Марина заявляет в лоб, что у нее ребенок. «Но это же неправда!» – негодует подруга— … Ребенок-то у нее есть, но она его не рожала! Это ее сестра, Марина ее взяла на воспитание… Маринке двадцать семь через месяц, сестре шесть лет.

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