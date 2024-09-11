Заслуженные артисты Болгарии, Греции и Сербии бесплатно сыграют для гостей и жителей Крыма

На полуострове стартовал X Международный крымский музыкальный фестиваль. Гости юбилейного события смогут до 15 сентября бесплатно посетить концерты фортепианной и камерно-инструментальной классической музыки.
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