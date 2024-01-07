Марк-Андре Флери поднялся на второе место по числу побед среди всех вратарей в истории НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3 в овертайме. Героем матча стал вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери, который отразил 28 бросков из 31 и забил победную шайбу в дополнительное время.