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Марк-Андре Флери поднялся на второе место по числу побед среди всех вратарей в истории НХЛ

Марк-Андре Флери поднялся на второе место по числу побед среди всех вратарей в истории НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3 в овертайме. Героем матча стал вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери, который отразил 28 бросков из 31 и забил победную шайбу в дополнительное время.

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