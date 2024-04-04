РБК: в России введут режим параллельного импорта для иностранных патентов

Правительство России поручило ведомствам создать специальную комиссию, которая будет выдавать лицензии на использование иностранных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей.
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