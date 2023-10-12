Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Представлена Адресная инвестиционная программа В течение трех лет в Москве полностью завершится строительство МСД, начнется создание Бирюлевской линии метро, введут в эксплуатацию первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий.
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