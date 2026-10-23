Фото: Союз промышленников и предпринимателей Тамбовской области, РСПП Читайте также: На содержание 132 мостов в Тамбовской области выделено почти 48 млн рублей Тамбовской области дали на экспорт в 2,4 раза меньше денег, чем Воронежской Победители конкурса «Мой Тамбов.