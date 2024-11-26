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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сюжетное дополнение Avatar: Frontiers of Pandora отложено из-за “найденной в последнюю м...

Сюжетное дополнение Avatar: Frontiers of Pandora отложено из-за “найденной в последнюю м...

Сюжетное дополнение Avatar: Frontiers of Pandora отложено из-за “найденной в последнюю минуту критической проблемы”Компания Ubisoft объявила, что выход сюжетного дополнения Secret of the Spires для Avatar: Frontiers of Pandora отложен из-за критических проблем, найденных в последнюю минуту.

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