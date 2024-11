Сюжетное дополнение Avatar: Frontiers of Pandora отложено из-за “найденной в последнюю м...

Сюжетное дополнение Avatar: Frontiers of Pandora отложено из-за “найденной в последнюю минуту критической проблемы”Компания Ubisoft объявила, что выход сюжетного дополнения Secret of the Spires для Avatar: Frontiers of Pandora отложен из-за критических проблем, найденных в последнюю минуту.