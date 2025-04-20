Эдриан Броуди: актер, которому «Оскар» не приносит счастья

С наградой за фильм «Бруталист» на премии «Оскар». 2025 г. AP/ТАСС Актерская фортуна сыграла с Эдрианом любопытную штуку: через 22 года после роли еврейского музыканта в фильме «Пианист», чудом избежавшего смерти во время холокоста, в новом фильме «Бруталист» Броуди воплотил на экране образ венгерского архитектора, пережившего похожий кошмар.