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Царьград

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Избившую москвичку таксистку с Пхукета уличили в похищении девочки из русской семьи

Избившую москвичку таксистку с Пхукета уличили в похищении девочки из русской семьи

В обоих инцидентах женщина-водитель кричала: "Это моя страна!"Таксистка из Таиланда, недавно "прославившаяся" конфликтом с русской туристкой, предположительно похитила 14-летнюю девочку в ноябре 2022 года.

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