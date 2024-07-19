В регионе растет спрос на получение образования в агро-сфере

<p> Новые подходы к подготовке кадров для АПК, обновление материально-технической базы и создание современных сельхозпредприятий, а также меры государственной поддержки повысили популярность аграрных специальностей и спрос на получение профильного образования в Ивановской области.
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