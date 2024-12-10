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Петербургский дневник

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США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 миллиарда долларов

США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 миллиарда долларов

Киеву требуются современные ракеты-перехватчики США передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 миллиарда долларов, сообщило РИА Новости, проанализировав бюджетные отчеты Пентагона.

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