США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 миллиарда долларов

Киеву требуются современные ракеты-перехватчики США передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 миллиарда долларов, сообщило РИА Новости, проанализировав бюджетные отчеты Пентагона.
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