Александр Касперович: «Логинов очень хорошо заряжен на этот сезон. Думаю, что на Спартакиаде все получится»

Логинову 31 год, он чемпион мира и двукратный олимпийский призер по биатлону. – Лучшие годы Саши еще впереди или нет? – Не могу сказать, впереди ли его лучшие годы, но я знаю, что Саша очень хорошо заряжен на этот сезон.