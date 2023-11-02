Вслед за С-500 – Россия готовится принять на вооружение новейший Панцирь-СМ.

Один из лучших в своём классе зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С был очень серьёзно переработан, в результате чего появился Панцирь-СМ - совершенно уникальный ЗРПК, который вряд ли в ближайшее время кто-то превзойдёт.