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Воронежские новости

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Суд рассмотрит дело о пьяном вождении и нападении воронежской автомобилистки на полицейского

Суд рассмотрит дело о пьяном вождении и нападении воронежской автомобилистки на полицейского

Автомобилистка села за руль в состоянии алкогольного опьянения, хотя ранее уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение.

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