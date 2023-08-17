Тендеры в рекламе: подрядчиков ищут «Самолет», «Магнит», «Дикси», «Азот»

«Дикси» ищет исполнителя для разработки e-mail-рассылок и лендингов Задачи, которые предстоит исполнять подрядчику: дизайн лендингов на основании утвержденного key visual либо согласно брифу; верстка разделов проводится на Bitrix (Tilda), верстка лендингов производится на laravel (php) и react (javascript); интеграция со сторонними сервисами; дизайн e-mail-рассылок на основании утвержденного key visual либо согласно брифу; составление технической документации по проводимым работам; анализ поведенческих факторов пользователей и юзабилити; оптимизация процессов загрузки информации в e-mail-рассылку; и другие задачи.