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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Канчельскис: «Головину не стоит возвращаться в РПЛ – это большая-большая ошибка. Еще пару-тройку лет он может наслаждаться настоящим футболом. Вернуться он успеет и в 33 года»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в РПЛ.

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