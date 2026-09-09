«За кого угодно, но не за них»: успех АдГ в Саксонии может привести к кризису в Германии

«Альтернатива для Германии» одержала победу в Саксонии, получив 42 мандата, однако сформировать правительство самостоятельно ей не дают – сейчас идут переговоры, и возможны несколько сценариев: от поддержки правительства меньшинства до досрочных выборов весной.
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