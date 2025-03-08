В Сирии сообщили о более 130 убитых в ходе боестолкновений мирных жителей

Более 130 мирных жителей были убиты в ходе боестолкновений в Сирии. Об этом 8 марта сообщил Rudaw.Сирийская обсерватория по правам человека проинформировала, что в ходе масштабной операции на западе Сирии были убиты 134 мирных жителя.
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