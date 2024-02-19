Застрявшие в Польше украинские водители начали блокировать дороги

Украинское издание «Странa.ua» в публикации в своем телеграм-канале сообщает, что украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады польскими фермерами границы с Украиной, с самого утра понедельника заблокировали дорогу рядом с польским городом Дорогуск.