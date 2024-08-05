Politico: депутаты ЕП хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене

Политика как она есть

Группа из 70 депутатов Европарламента (ЕП) потребовала от Еврокомиссии (ЕК) приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию.