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Сергей Карякин: «Точно не буду подстраиваться под требования МОК. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска россиян к соревнованиям.

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