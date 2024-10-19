Экономист Балынин назвал вклад сроком на 6 месяцев одним из самых выгодных

Вклады сроком на шесть месяцев являются одними из самых выгодных. Об этом aif.ru сказал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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