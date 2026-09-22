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В Архангельске 22 сентября отключат воду, тепло и электричество в нескольких округах

В Архангельске 22 сентября отключат воду, тепло и электричество в нескольких округах

Больше всего отключений затронет Ломоносовский и территориальный округ Майская Горка, где отключат теплоснабжение и электроэнергию с 08:00 до 17:00 22 сентября.

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