На внешнем кольце КАД несколько часов сохраняется затор, который балансирует на длине плюс/минус 9 км.
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На внешнем кольце КАД несколько часов сохраняется затор, который балансирует на длине плюс/минус 9 км.