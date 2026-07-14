Проектная сессия по обновлению образовательной модели стартовала в АГУ

В АГУ началась четырёхдневная проектная сессия по комплексной пересборке образовательной модели. В ней участвуют преподаватели, руководители образовательных программ, директора политик вуза и приглашённые эксперты, которым предстоит совместно определить ключевые направления изменений.
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