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Проектная сессия по обновлению образовательной модели стартовала в АГУ

Проектная сессия по обновлению образовательной модели стартовала в АГУ

В АГУ началась четырёхдневная проектная сессия по комплексной пересборке образовательной модели. В ней участвуют преподаватели, руководители образовательных программ, директора политик вуза и приглашённые эксперты, которым предстоит совместно определить ключевые направления изменений.

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