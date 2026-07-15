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Пятый канал

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Лишь капля в море: налоговая нашла у Блиновской еще один долг

Лишь капля в море: налоговая нашла у Блиновской еще один долг

Федеральная налоговая служба выставила «королеве марафонов» Елене Блиновской дополнительный счет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела о несостоятельности блогера.

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