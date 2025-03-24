Пожар в Ростове: ликвидировано возгорание на крыше пятиэтажки возле ТЦ

В Ростове-на-Дону пожар охватил 500 кв.м торгового центра и перекинулся на пять этажей жилого дома. Пресс-служба МЧС сообщила, что открытое горение на крыше было ликвидировано, в настоящее время идут работы по проливке и разборке конструкций.